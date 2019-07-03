УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, сообщают российские СМИ.

35-летний специалист дисквалифицирован на один год за нарушение правил организации. В течение этого периода он не сможет находиться в технической зоне и будет вынужден следить за своей командой с трибун.

Санкции в отношении Мусаева обусловлены тем, что он с апреля 2018 года де-факто руководил "Краснодаром", не имея тренерской лицензии категории Pro.

Напомним, что "быки" в прошлом сезоне финишировали на третьем месте в РПЛ и впервые в истории примут участие в квалификации Лиги Чемпионов.

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