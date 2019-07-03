УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева

Теги мурад мусаевкраснодаруефа

УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева, сообщают российские СМИ.

35-летний специалист дисквалифицирован на один год за нарушение правил организации. В течение этого периода он не сможет находиться в технической зоне и будет вынужден следить за своей командой с трибун.

Санкции в отношении Мусаева обусловлены тем, что он с апреля 2018 года де-факто руководил "Краснодаром", не имея тренерской лицензии категории Pro.

Напомним, что "быки" в прошлом сезоне финишировали на третьем месте в РПЛ и впервые в истории примут участие в квалификации Лиги Чемпионов.

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