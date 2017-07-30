УЕФА наблюдает за трансферами "Манчестер Сити" на предмет нарушения правил ФФП

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УЕФА наблюдает за трансферами "Манчестер Сити" на предмет нарушения правил ФФП

УЕФА намерена проверить трансферы "Манчестер Сити" на предмет соблюдения правил финансового фэйр-плей, сообщает The Telegraph.

Напомним, что "горожане" этим летом уже потратили на покупку новичков 246 миллионов евро. Кроме того, английский клуб планирует укрепить линию атаки Алексисом Санчесом из "Арсенала" или Килианом Мбаппе из "Монако".

Напомним, что в 2014 году УЕФА уже наказывала "Манчестер Сити" за нарушение правил безубыточности. 

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