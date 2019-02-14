УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении Рамоса

УЕФА открыл дело в отношении капитана "Реала" Серхио Рамоса.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, поводом для этого послужила желтая карточка, полученная игроком в матче Лиги Чемпионов против "Аякса" (2:1).

Напомним, что это был уже третий "горчичник" Рамоса в ЛЧ и таким образом, он не сыграет в ответном поединке.

Ранее в своем интервью Рамос заявил, что получил карточку намеренно.

Ответный поединок между "Реалом" и "Аяксом" состоится 5 марта.

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