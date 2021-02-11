УЕФА начал расследование против румынских арбитров после расистского скандала в игре Лиги Чемпионов

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УЕФА начал расследование против румынских арбитров после расистского скандала в игре Лиги Чемпионов

УЕФА начал разбирательство в отношении румынских арбитров, которые работали на игре Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом".

Как сообщает сайт УЕФА, против резервного арбитра матча Себастьяна Колцеску и помощника главного судьи Октавиана Совре открыли дело по статье 11 дисциплинарного кодекса УЕФА (основные принципы поведения).

Напомним, что в матче, который проходил 8 декабря 2020 года, Колцеску назвал помощника тренера турецкой команды "negru", что в переводе с румынского означает "черный".

Футболист в знак протеста покинули поле. Игра была доиграна на следующий день и завершилась крупной победой парижан со счетом 5:1.

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