УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича
Фото: Твиттер @acmilan
УЕФА проведет расследование в отношении форварда "Милана" и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
По информации организации, сегодня в соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА был назначен специальный инспектор, в задачи которого входит проведение расследования в связи с предполагаемой финансовой заинтересованностью нападающего в букмекерской компании.
Регламент ФИФА и УЕФА запрещает футболистам участвовать в соревнованиях под их эгидой, если они имеют интересы в букмекерских конторах. За данное нарушение Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет.
Напомним, с 2018 года Златану принадлежит 10% доля в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит футболисту.
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|8
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
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|Удинезе
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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