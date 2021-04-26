УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

Теги златан ибрагимовичмилан

УЕФА начал расследование в отношении ИбрагимовичаФото: Твиттер @acmilan 
УЕФА проведет расследование в отношении форварда "Милана" и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

По информации организации, сегодня в соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА был назначен специальный инспектор, в задачи которого входит проведение расследования в связи с предполагаемой финансовой заинтересованностью нападающего в букмекерской компании.

Регламент ФИФА и УЕФА запрещает футболистам участвовать в соревнованиях под их эгидой, если они имеют интересы в букмекерских конторах. За данное нарушение Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до 3 лет.

Напомним, с 2018 года Златану принадлежит 10% доля в букмекерской конторе Bethard. Он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит футболисту.

Читать также: Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" в гостях справился с "Торино"

"Наполи" в гостях справился с "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов