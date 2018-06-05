УЕФА наказал Буффона за оскорбление Майкла Оливера

УЕФА определился с наказанием для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Буффон получил трехматчевый бан за оскорбления судьи Майкла Оливера, который работал на матче "Реал" - "Ювентус" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Напомним, что тогда арбитр в конце матча назначил пенальти в ворота "Ювентуса", после чего удалил Буффона за споры.

Читайте также: Стало известно, сколько Буффон заработает в ПСЖ. | http://soccernews.ru