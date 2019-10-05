УЕФА наказал "Ливерпуль" за поведение фанатов

Теги ливерпульуефаред булл зальцбург

УЕФА наказал "Ливерпуль" за поведение фанатов

"Ливерпуль" получил наказание от УЕФА из-за поведения своих фанатов.

Напомним, что несколько фанатов "красных" выбежали на поле после игры Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" (4:3), чтобы попросить футболки у футболистов.

Сообщается, что штраф составляет 5 тысяч евро. В случае повторения ситуации в следующих матчах, штраф увеличится.

После двух туров ЛЧ "Ливерпуль" идет в группе на третьем месте, отставая от "Наполи" на одно очко.

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