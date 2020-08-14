УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"

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УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"

УЕФА оштрафовал ПСЖ на 30 тысяч евро после игры 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (2:1).

Как сообщает сайт УЕФА, причиной наказания стал поздний выход игроков парижан на поле для розыгрыша мяча. Также предупреждение получил наставник команды Томас Тухель.

Напомним, что ПСЖ пробился в полуфинал турнира впервые за 25 лет. Соперником парижан стал "РБ Лейпциг", который ранее выбил "Атлетико".

Поединок между ПСЖ и "РБ Лейпцигом" запланирован на 18 августа.

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