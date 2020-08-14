УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"
УЕФА оштрафовал ПСЖ на 30 тысяч евро после игры 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (2:1).
Как сообщает сайт УЕФА, причиной наказания стал поздний выход игроков парижан на поле для розыгрыша мяча. Также предупреждение получил наставник команды Томас Тухель.
Напомним, что ПСЖ пробился в полуфинал турнира впервые за 25 лет. Соперником парижан стал "РБ Лейпциг", который ранее выбил "Атлетико".
Поединок между ПСЖ и "РБ Лейпцигом" запланирован на 18 августа.
Читайте также: А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Умтити заразился коронавирусом
-
Месси, Суарес, Левандовски и Мюллер выйдут в стартовых составах на матч "Барселона" - "Бавария"
-
В двух клубах Примеры новые случаи заражения коронавирусом
-
1
"Сочи" и "Химки" не выявили победителя в матче РПЛ
-
1
"Ротор" объявил о подписании аргентинского защитника
-
1
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Реала"
-
1
УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"
-
1
"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом"
-
1
Стало известно, когда Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги Наций
-
1
СМИ: Тедеско пропускает матч с "Ахматом" из-за недомогания
-
1
Кашшаи не хочет покидать пост главы департамента судейства РФС
-
1
Тедеско не будет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом"
-
3
"Барселона" рассматривает трёх кандидатов на замену Сетьену
-
РПЛ объявила о переносе матча "Рубин" - "Тамбов"
-
1
Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи"
-
1
Футболиста БАТЭ освободили из-под ареста
-
1
"Рубин" нацелился на экс-вратаря "Локомотива"
-
1
Хендерсон - лучший игрок "Ливерпуля" в прошлом сезоне
-
1
Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"
-
1
В ЦСКА пообещали построить сильнейшую команду в клубной истории
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4