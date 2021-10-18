УЕФА наказал сборную Англии за беспорядки во время финала Евро

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УЕФА наказал сборную Англии за беспорядки во время финала Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Англии проведением двух матчей без зрителей (один - условно) за беспорядки во время финала Евро-2020, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, Футбольной ассоциации Англии (FA) придется заплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Напомним, что в финале чемпионата Европы встречались сборные Англии и Италии. Перед началом встречи более сотни английских фанатов без билетов прорвались на стадион, устроили стычки с полицией и стюардами, а также выбегали на поле.

Таким образом, Англия сыграет при пустых трибунах домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Албании. Встреча состоится 12 ноября.

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