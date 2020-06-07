УЕФА намерен доиграть Лигу Чемпионов в Португалии
Лига чемпионов сезона-2019/2020 может быть доиграна в португальском Лиссабоне, сообщает Bild.
По сведениям издания, в борьбе за право проведения мини-турнира Лиссабон опередил немецкий Франкфурт и российскую Москву.
Вариант с Россией был отсеян из-за большого числа заразившихся коронавирусом. Франкфурт не подошел из-за "Баварии" и "РБ Лейпцига", которые в этом случае получили бы некоторые домашние преимущества.
Ожидается, что в Лиссабоне пройдут четвертьфиналы и полуфиналы в рамках одноматчевых противостояний, а также финальный поединок. При этом УЕФА еще нужно принять решение по четырем не сыгранным ответным матчам 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Бавария" – "Челси" (первый матч – 3:0), "Барселона" – "Наполи" (1:1), "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1) и "Лион" – Ювентус (1:0).
Напомним, что в четвертьфинал Лиги Чемпионов уже вышли "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Атлетико" и ПСЖ.
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