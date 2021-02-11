УЕФА намерен провести Евро-2020 в срок
Глава операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар высказался о готовности Санкт-Петербурга к проведению турнира.
"Хочу подтвердить, что турнир состоится, поэтому я и моя команда здесь, в Петербурге. Также я практически уверен, что все 12 городов примут матчи. Мы продолжаем следить за ситуацией и за тем, как она развивается. Однако в настоящее время в лодке находятся все те 12 игроков, которые были изначально", - приводит слова Шара "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Евро не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Матчи турнира должны принять 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1