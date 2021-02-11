УЕФА намерен провести Евро-2020 в срок

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УЕФА намерен провести Евро-2020 в срок

Глава операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар высказался о готовности Санкт-Петербурга к проведению турнира.

"Хочу подтвердить, что турнир состоится, поэтому я и моя команда здесь, в Петербурге. Также я практически уверен, что все 12 городов примут матчи. Мы продолжаем следить за ситуацией и за тем, как она развивается. Однако в настоящее время в лодке находятся все те 12 игроков, которые были изначально", - приводит слова Шара "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Евро не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи турнира должны принять 12 европейских городов: Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Амстердам (Голландия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия), Санкт-Петербург (Россия).

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