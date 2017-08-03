УЕФА намерен затребовать с ПСЖ полную информацию по трансферу Неймара
УЕФА намерен затребовать с французского ПСЖ полную информацию по трансферу форварда каталонской "Барселоны" Неймара.
В частности, как информирует The Telegraph, Союз европейских футбольных ассоциаций, планирует получить сведения по финансовой стороне сделки, дабы изучить действия парижан на предмет нарушения правил финансового Fair Play.
Напомним, Неймар уже успешно прошел медобследование в ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20