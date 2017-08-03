УЕФА намерен затребовать с ПСЖ полную информацию по трансферу Неймара

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УЕФА намерен затребовать с ПСЖ полную информацию по трансферу НеймараУЕФА намерен затребовать с французского ПСЖ полную информацию по трансферу форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

В частности, как информирует The Telegraph, Союз европейских футбольных ассоциаций, планирует получить сведения по финансовой стороне сделки, дабы изучить действия парижан на предмет нарушения правил финансового Fair Play.

Напомним, Неймар уже успешно прошел медобследование в ПСЖ. | soccernews.ru

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