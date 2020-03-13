УЕФА нашел вариант, как доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы
УЕФА 17 марта может приостановить текущий розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.
Как сообщает L’Equipe, в случае возобновления турниров оставшиеся стадии могут быть сыграны в формате одного матча. Поединки будут проводиться либо на нейтральном поле, либо на стадионе одного из клубов по итогам жеребьевки.
Вместо полуфиналов и финала УЕФА может организовать мини-турнир, в котором определится победитель.
Напомним, что ранее были перенесены несколько матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
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|6
|10
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|6
|10
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|Осер
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|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
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|Базель
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|Ливерпуль
|6
|8
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|Спартак Москва
|6
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|6
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|6
|4
|Генк
|6
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|Интер Милан
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|Лион
|6
|8
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|6
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|1
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|6
|13
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|6
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|Динамо Киев
|6
|7
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|Фейеноорд
|6
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|Группа F
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|1
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|Байер Леверкузен
|6
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|Маккаби Хайфа
|6
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|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
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|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
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|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
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|Галатасарай
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