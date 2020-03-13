УЕФА нашел вариант, как доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы

УЕФА 17 марта может приостановить текущий розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса.

Как сообщает L’Equipe, в случае возобновления турниров оставшиеся стадии могут быть сыграны в формате одного матча. Поединки будут проводиться либо на нейтральном поле, либо на стадионе одного из клубов по итогам жеребьевки.

Вместо полуфиналов и финала УЕФА может организовать мини-турнир, в котором определится победитель.

Напомним, что ранее были перенесены несколько матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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