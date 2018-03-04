УЕФА назначил арбитра на матч ПСЖ - "Реал"

Ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Реалом" обслужит Феликс Брых.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в судейскую бригаду также попали Марк Борш и Штефан Лупп. Дополнительными ассистентами выступят Бастиан Данкерт и Марко Фритц, а четвертым рефери будет Маркус Хекер.

Напомним, что первая игра закончилась победой "Реала" со счетом 3:1.

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