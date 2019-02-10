УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче"

УЕФА определился с бригадой арбитров на игру 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом".

Главным судьей матча будет француз Рудди Буке. Его ассистентами станут Гийом Дебар, Жюльен Паселли, Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резервный арбитр - Сириль Мюнье.

Первая игра между "Фенербахче" и "Зенитом" запланирован на 12 февраля. Ответный матч в Питере состоится 21 февраля.

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