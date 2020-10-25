УЕФА назначил арбитров на игру "Бавария" - "Локомотив"
УЕФА на игру второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Бавария" - "Локомотив" назначил румынскую бригаду арбитров.
Главный арбитр - Иштван Ковач. Ассистенты - Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный судья - Мариус Аврам.
Видеоассистенты - Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра из Испании.
Поединок между "Баварией" и "Локомотивом" пройдет 27 октября в 20:55 (мск).
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