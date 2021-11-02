УЕФА назначил арбитров на игры "Лестер" - "Спартак" и "Галатасарай" - "Локомотив"

Стало известно, кто обслужит матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы с участием клубов РПЛ.

Напомним, что "Спартак" на выезде сыграет с "Лестером", а "Локомотив" отправляется в гости к "Галатасараю".

В Англии команды рассудит турок Халил Мелер. Его помощники - Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный - Арда Кардешлер. Ассистенты VAR - Абдулкадир Битиген и Томаш Квятковски.

На поединке в Турции будет работать швейцарец Сандро Шерер. Его помощники - Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервный - Ален Бьери. Ассистенты VAR - Лионель Чуди и Адриен Жаккотте.

Оба матча состоятся в четверг, 4 ноября. "Галатасарай" и "Локо" начнут в 20:45 по московскому времени, а "Лестер" и "Спартак" - в 23:00 мск.

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