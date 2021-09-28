УЕФА назначил арбитров на игры "Наполи" - "Спартак" и "Лацио" - "Локомотив"
Стало известно, кто обслужит матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием клубов РПЛ.
Напомним, что "Спартак" на выезде сыграет с "Наполи", а "Локомотив" отправляется в гости к "Лацио".
В Неаполе команды рассудит словак Иван Кружляк. Его помощники - Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный - Петер Кралович. Ассистенты VAR - Бастиан Данкерт и Кевин Блом.
На поединке в Риме будет работать англичанин Крейг Поусон. Его помощники - Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный - Питер Бэнкис. Ассистенты VAR - Крис Кэванах и Хуан Мартинес.
Оба матча состоятся в четверг, 30 сентября. "Наполи" и "Спартак" начнут в 19:45 по московскому времени, а "Лацио" и "Локо" - в 22:00 мск.
Не пропустите: Лидер "Наполи" должен полностью восстановиться к матчу со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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