УЕФА назначил арбитров на матч "Атлетико" - "Локомотив"

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УЕФА назначил арбитров на матч "Атлетико" - "Локомотив"

Стало известно, какие судьи будут обслуживать матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Локомотивом".

Напомним, что "железнодорожники" сыграют в Мадриде в среду, начало встречи - в 23:00 по московскому времени.

На игре будет работать словенец Славко Винчич. Его ассистенты – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович. Видеопомощники - Бастиан Данкерт и Бибиана Штайнхаус.

В активе "Локомотива" 2 очка в 3 турах, а на счету "Атлетико" - 4 балла.

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