УЕФА назначил арбитров на матч "Бавария" - "Локомотив"

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Локомотивом".

По решению УЕФА, на игре будут работать швейцарские арбитры. Главный рефери - Сандро Шерер, его помощники - Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, резервный - Ален Бьери, видеоассистенты - Массимилиано Иррати и Паоло Валери.

Матч состоится в среду, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени.

По итогам пяти туров "Бавария" забронировала за собой первое место в группе, "Локомотив" претендует на третью строчку и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

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