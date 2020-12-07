УЕФА назначил арбитров на матч "Бавария" - "Локомотив"
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Локомотивом".
По решению УЕФА, на игре будут работать швейцарские арбитры. Главный рефери - Сандро Шерер, его помощники - Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, резервный - Ален Бьери, видеоассистенты - Массимилиано Иррати и Паоло Валери.
Матч состоится в среду, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени.
По итогам пяти туров "Бавария" забронировала за собой первое место в группе, "Локомотив" претендует на третью строчку и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.
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