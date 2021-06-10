УЕФА назначил арбитров на матч Бельгия - Россия

Испанские судьи будут работать на матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Главным рефери станет Матеу Лаос, его помощники - Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервный арбитр – Фернандо Рапаллини, VAR - Алехандро Эрнандес, ассистенты VAR - Жоау Пиньейру, Иньиго Прието и Хуан Мартинес.

Россияне и бельгийцы сыграют друг с другом в субботу, 12 июня, в 22:00 мск. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

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