УЕФА назначил арбитров на матч "Бенфика" - "Спартак"

Стало известно, кто обслужит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Бенфикой" и "Спартаком".

Главным арбитром будет англичанин Энтони Тэйлор. Его помощники - Гэри Бесуик и Адам Нанн. Резервный рефери - Дэвид Кут.

"Бенфика" примет "Спартак" 10 августа в 19:00 мск. Первый матч в Москве завершился поражением "красно-белых" со счётом 0:2.

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