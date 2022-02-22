УЕФА назначил арбитров на матч "Бетис" - "Зенит"

Стало известно, кто обслужит ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы между "Бетисом" и "Зенитом".

Главным арбитром будет турок Халил Умут Мелер. Его помощники - Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный рефери - Арда Кардешлер. Ассистенты VAR - Паоло Валери и Абдулкадир Битиген.

"Бетис" примет "Зенит" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В первой игре на "Газпром Арене" испанцы победили со счётом 3:2.

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