УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА - "Фейеноорд"

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и "Фейеноордом".

По решению УЕФА, на игре будут работать эстонские арбитры. Главный рефери - Кристо Тохвер, его помощники - Силвер Кыйв и Стен Клаасен, резервный - Юрий Фришер.

Матч состоится на "ВЭБ Арене" в четверг, 26 ноября, в 20:55 по московскому времени.

По итогам трёх туров ЛЕ "Фейеноорд" идёт третьим в группе с 4 очками, у ЦСКА 2 балла и последнее место в квартете.

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