УЕФА назначил арбитров на матч ЦСКА - "Фейеноорд"
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и "Фейеноордом".
По решению УЕФА, на игре будут работать эстонские арбитры. Главный рефери - Кристо Тохвер, его помощники - Силвер Кыйв и Стен Клаасен, резервный - Юрий Фришер.
Матч состоится на "ВЭБ Арене" в четверг, 26 ноября, в 20:55 по московскому времени.
По итогам трёх туров ЛЕ "Фейеноорд" идёт третьим в группе с 4 очками, у ЦСКА 2 балла и последнее место в квартете.
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|4
|7
|3
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|4
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|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
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|М
|О
|1
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|4
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|Стяуа Бухарест
|4
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|4
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|4
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|Стандард Льеж
|4
|4
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|1
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|4
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