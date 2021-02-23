УЕФА назначил арбитров на матч "Динамо Загреб" - "Краснодар"
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским "Динамо" и "Краснодаром".
По решению УЕФА, на игре будут работать турецкие арбитры. Главный рефери - Халил Мелер, его помощники - Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу, резервный - Арда Кардешлер, видеоассистенты - Абдулкадир Битиген и Али Палабыйык.
Матч состоится в четверг, 25 февраля, в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой хорватов со счётом 3:2.
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