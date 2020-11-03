УЕФА назначил арбитров на матч "Фейеноорд" - ЦСКА

Стало известно, какие судьи будут обслуживать матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Фейеноордом" и ЦСКА.

Напомним, что армейцы сыграют в Роттердаме в четверг, начало встречи - в 23:00 по московскому времени.

На игре будет работать израильтянин Рой Райншрайбер. Его ассистенты - Давид Элиас Битон и Двир Шимон. Резервный рефери - Лиран Лиани.

Не пропустите: УЕФА назначил арбитров на матчи "Зенит" - "Лацио" и "Севилья" - "Краснодар". | http://soccernews.ru