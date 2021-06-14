УЕФА назначил арбитров на матч Финляндия - Россия

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Стало известно, кто обслужит матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Финляндии и России.

Главным арбитром будет голландец Данни Маккели. Помогать ему будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный рефери - Иштван Ковач. Судьи VAR - Пол ван Букел, Кевин Блом, Бенжамен Пажес и Жером Брисар.

Россия сыграет с Финляндией в среду, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

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