УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Динамо Загреб"
Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и загребским "Динамо".
По решению УЕФА, на игре будут работать польские арбитры. Главный рефери - Бартош Франковски, его помощники - Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный - Кшиштоф Якубик, видеоассистенты - Павел Гиль и Томаш Квятковски.
Матч состоится в четверг, 18 февраля, в 20:55 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 25 февраля.
Не пропустите: Мусаев получил дисквалификацию. УЕФА отклонили апелляцию "Краснодара". | http://soccernews.ru
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