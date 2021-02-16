УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Динамо Загреб"

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УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Динамо Загреб"

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и загребским "Динамо".

По решению УЕФА, на игре будут работать польские арбитры. Главный рефери - Бартош Франковски, его помощники - Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный - Кшиштоф Якубик, видеоассистенты - Павел Гиль и Томаш Квятковски.

Матч состоится в четверг, 18 февраля, в 20:55 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 25 февраля.

Не пропустите: Мусаев получил дисквалификацию. УЕФА отклонили апелляцию "Краснодара". | http://soccernews.ru
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