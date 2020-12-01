УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Ренн"

Стал известен состав судейской бригады, которая обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и "Ренном".

По решению УЕФА, на игре будут работать шотландские арбитры. Главный рефери - Уильям Коллам, его помощники - Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи, резервный - Николас Уолш, видеоассистенты - Пол Тирни и Константин Хадзидакис.

Матч состоится в среду, 2 декабря, в 19:55 по московскому времени.

По итогам четырёх туров ЛЧ "Краснодар" и "Ренн" делят третье-четвёртое место в группе, имея в своём активе по 1 очку.

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