УЕФА назначил арбитров на матч "Легия" - "Спартак"

Стало известно, кто будет обслуживать матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Легией" и "Спартаком".

Команды в Варшаве рассудит словенско-испанская бригада во главе с Матеем Югом.

Его помощники - Матей Жунич и Роберт Вукан, резервный рефери - Драгослав Перич, ассистенты VAR - Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро.

"Легия" примет "Спартак" в четверг, 9 декабря, в 20:45 по московскому времени. И поляки, и россияне претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.

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