УЕФА назначил арбитров на матч "Легия" - "Спартак"
Стало известно, кто будет обслуживать матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между "Легией" и "Спартаком".
Команды в Варшаве рассудит словенско-испанская бригада во главе с Матеем Югом.
Его помощники - Матей Жунич и Роберт Вукан, резервный рефери - Драгослав Перич, ассистенты VAR - Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро.
"Легия" примет "Спартак" в четверг, 9 декабря, в 20:45 по московскому времени. И поляки, и россияне претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
Не пропустите: "Легия" теряет капитана перед решающем матчем со "Спартаком" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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