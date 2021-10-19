УЕФА назначил арбитров на матч "Локомотив" - "Галатасарай"
Фото твиттер "Локомотива"
Стало известно, кто обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Галатасараем".
Главным арбитром будет австриец Харальд Лехнер. Его помощники - Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервный рефери – Маркус Хаметер. Ассистенты VAR - Бастиан Данкерт и Пол Тирни.
"Локомотив" примет "Галатасарай" в четверг, 21 октября, в 22:00 по московскому времени.
"Железнодорожники" в двух турах ЛЕ набрали 1 очко, а "львы" - 4 балла.
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