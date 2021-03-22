УЕФА назначил арбитров на матч Мальта - Россия

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УЕФА назначил арбитров на матч Мальта - Россия

Фото Global Look Press

Стало известно, кто обслужит матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.

На игре будет работать датская бригада арбитров во главе с Петером Кьесгором. Его помощники - Виктор Скитте и Йеспер Даль, резервный рефери - Мортен Крог.

Напомним, что матч Мальта - Россия состоится в среду, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.

Также россиянам в этом месяце предстоит сыграть со Словенией дома и Словакией на выезде.

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