УЕФА назначил арбитров на матч Мальта - Россия
Фото Global Look Press
Стало известно, кто обслужит матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Мальты и России.
На игре будет работать датская бригада арбитров во главе с Петером Кьесгором. Его помощники - Виктор Скитте и Йеспер Даль, резервный рефери - Мортен Крог.
Напомним, что матч Мальта - Россия состоится в среду, 24 марта, в 22:45 по московскому времени.
Также россиянам в этом месяце предстоит сыграть со Словенией дома и Словакией на выезде.
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3