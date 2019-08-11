УЕФА назначил арбитров на матч "Порту" - "Краснодар"

Состоялось назначение судейских бригад на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Порту" - "Краснодар", сообщает Официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен итальянец Марко Гуида. Помогать ему на линиях будут соотечественники Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. Резервный рефери - Фабио Мареска.

Матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа на стадионе "Драгау". Начало встречи в 22:00 мск. В первом матче российский клуб уступил на своем поле со счетом 0:1.

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