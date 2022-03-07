УЕФА назначил арбитров на матч "Реал" - ПСЖ
Стало известно, кто обслужит ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и ПСЖ.
Главным арбитром будет голландец Данни Маккели. Его помощники - Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный рефери - Аллард Линдхаут. Ассистенты VAR - Пол ван Букел и Кевин Блом.
Напомним, что "Реал" примет ПСЖ в среду, 9 марта, в 23:00 по московскому времени.
В первом поединке "сливочные" потерпели гостевое поражение со счётом 0:1.
Не пропустите: "Реал" теряет Крооса перед ответным матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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