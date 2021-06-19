УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Дания
Стало известно, кто обслужит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
Главным арбитром будет француз Клеман Тюрпен. Ассистенты - Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери - Сандро Шерер. VAR - Франсуа Летесье. AVAR - Жером Брисард.
Дания и Россия сыграют в понедельник, 21 июня. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.
По итогам двух туров россияне идут на втором месте в группе Евро с 3 очками, а датчане - на четвёртом без набранных баллов.
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Лумб сделал прогноз на матч Дания - Россия. | http://soccernews.ru
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