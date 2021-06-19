УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Дания

Теги россиядания

УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Дания

Фото официальный сайт УЕФА

Стало известно, кто обслужит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Главным арбитром будет француз Клеман Тюрпен. Ассистенты - Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери - Сандро Шерер. VAR - Франсуа Летесье. AVAR - Жером Брисард.

Дания и Россия сыграют в понедельник, 21 июня. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

По итогам двух туров россияне идут на втором месте в группе Евро с 3 очками, а датчане - на четвёртом без набранных баллов.

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Лумб сделал прогноз на матч Дания - Россия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами

"Тоттенхэм" выбирает между тремя тренерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов