УЕФА назначил арбитров на матч "Спартак" - "Легия"

Стало известно, кто обслужит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией".

Главным арбитром будет черногорец Никола Дабанович. Его помощники - Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный рефери – Милош Бошкович. Ассистенты VAR – Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.

"Спартак" примет "Легию" в среду, 15 сентября. Матч в Москве начнётся в 17:30 мск.

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