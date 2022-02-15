УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Бетис"
Стало известно, кто обслужит первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом".
Главным арбитром будет француз Бенуа Бастьен. Его помощники - Бенжамен Паже и Орельен Друэ. Резервный рефери - Жереми Пиньяр. Ассистенты VAR - Бенуа Мийо и Амаури Делеру.
"Зенит" примет "Бетис" в четверг, 17 февраля, в 20:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится спустя неделю в Севилье.
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