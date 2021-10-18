УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Ювентус"
Фото твиттер "Зенита"
Стало известно, кто обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Ювентусом".
Главным арбитром будет швейцарец Сандро Шерер. Его помощники - Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери – Ален Бьери. Ассистенты VAR - Бастиан Данкерт и Федайи Сан.
"Зенит" примет "Ювентус" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.
Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.
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