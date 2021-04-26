УЕФА назначил арбитров на матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов

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Стало известно, кто обслужит первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" - "Челси" (27 апреля): главный - Данни Маккели, помощники - Хессел Стегстра и Ян де Врис, резервный - Орель Гринфельд, VAR - Кевин Блом, ассистент VAR - Кампхюйс Йохем.

ПСЖ - "Манчестер Сити" (28 апреля): главный - Феликс Брых, помощники - Марк Борш и Штефан Лупп, резервный - Даниэль Зиберт, VAR - Марко Фриц, ассистент VAR - Бастиан Данкерт.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

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