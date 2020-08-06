УЕФА назначил арбитров на матчи "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси"

Определены судейские бригады, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов, запланированных на 8 августа.

Игру между "Барселоной" и "Наполи" обслужит турок Джюнейт Чакыр. Ассистенты - Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Резервный рефери - Халил Милер.

Во встрече "Баварии" и "Челси" команды рассудит румын Овидиу Хацеган. Помощники - Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвёртый арбитр - Раду Петреску.

Напомним, что в первых матчах "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью (1:1), а "Бавария" разгромила "Челси" со счётом 3:0.

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