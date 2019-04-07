УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов
УЕФА определился с арбитрами на матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Так, на поединке между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" будет работать судейская бригада во главе с Бьорном Кёйперсом. Матч между "Ливерпулем" и "Порту" достался испанцу Матеу Лаосу.
Напомним, что оба поединка пройдут во вторник, 9 апреля.
Читайте также: ТОП-10 самых непродуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" поборется с "Барселоной" за форварда "Боруссии"
-
Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Ростовом" в РПЛ
-
Коутиньо: "Нет планов возвращаться в Англию"
-
Нобоа сравнил Азмуна с Месси
-
"Эвертон" назвал стоимость Пикфорда
-
УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов
-
ПСЖ нацелился на защитника "Аякса"
-
1
Манджукичу грозит дисквалификация
-
2
Аллегри: "Роналду готов к матчу с "Аяксом"
-
2
Бартомеу не исключает продажи Ракитича
-
1
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба в "Реал"
-
3
Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире
-
"Атлетико" и "Боруссия" поборются за Азара
-
"Арсенал" понес потери перед матчем с "Эвертоном"
-
"Челси" планирует приобрести Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа
-
Руни впервые был удален в МЛС
-
Вальверде: "Барселона" стала ближе к чемпионству"
-
Диего Косте грозит длительная дисквалификация
-
19
Симеоне прокомментировал поражение от "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4