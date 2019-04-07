УЕФА назначил арбитров на матчи Лиги Чемпионов

УЕФА определился с арбитрами на матчи четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Так, на поединке между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" будет работать судейская бригада во главе с Бьорном Кёйперсом. Матч между "Ливерпулем" и "Порту" достался испанцу Матеу Лаосу.

Напомним, что оба поединка пройдут во вторник, 9 апреля.

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