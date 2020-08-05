УЕФА назначил арбитров на матчи "Манчестер Сити" - "Реал" и "Лион" - "Ювентус"

УЕФА определился с арбитрами на ответные игры 1/8 финала Лиги Чемпионов, которые пройдут 7 августа.

Так, поединок между "Манчестер Сити" и "Реалом" (первая игра - 2:1) обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брыхом. Ассистенты судьи - Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный арбитр - Даниэль Зиберт.

На игру "Лион" - "Ювентус" (первая игра - 1:0) также назначена немецкая бригада. Главный арбитр - Феликс Цвайер, ассистенты - Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Резервный судья - Тасос Сидиропулос из Греции.

Отметим, что оба поединка начнутся 7 августа в 22:00 (мск).

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