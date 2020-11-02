УЕФА назначил арбитров на матчи "Зенит" - "Лацио" и "Севилья" - "Краснодар"

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УЕФА назначил арбитров на матчи "Зенит" - "Лацио" и "Севилья" - "Краснодар"

Стало известно, какие судьи будут обслуживать матчи Лиги Чемпионов с участием "Зенита" и "Краснодара" на этой неделе.

Напомним, что "сине-бело-голубые" примут в среду "Лацио" в 20:55 мск, а "быки" в 23:00 мск сыграют в гостях с "Севильей".

На встрече в Санкт-Петербурге будет работать португалец Артур Диаш. Его ассистенты - Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери - Антониу Нобре. Видеопомощники арбитра – Тьягу Мартинш и Луиш Годинью.

Поединок в Андалусии рассудит немец Феликc Брых. Его ассистенты - Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери - Даниэль Зиберт. Видеопомощники арбитра - Марко Фритц и Гюнтер Перль.

Не пропустите: Российский арбитр будет работать на матче "Зальцбург" - "Бавария". | http://soccernews.ru
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