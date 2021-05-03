УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситипсжреал мадридчелси

УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов

Фото Agence France-Presse

Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" - ПСЖ (4 мая): главный - Бьорн Куйперс, помощники - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный - Анастасиос Сидиропулос, VAR - Пол ван Букел, ассистент VAR - Деннис Хиглер.

"Челси" - "Реал" (5 мая): главный - Даниэле Орсато, помощники - Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, резервный - Давиде Масса, VAR - Массимилиано Иррати, ассистент VAR - Марко Гуида.

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

В первых полуфиналах "Сити" победил ПСЖ со счётом 2:1, а "Реал" и "Челси" сыграли вничью 1:1.

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