УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче "Лион" - "Зенит"
Стало известно, кто обслужит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит". Команды выступают в группе G.
На встрече будет работать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртые рефери - Андре Марринер.
Матч "Лион" - "Зенит" состоится 17 сентября на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55 (мск). Ответная встреча состоится 27 ноября.
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