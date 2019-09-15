УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче "Лион" - "Зенит"

Стало известно, кто обслужит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит". Команды выступают в группе G.



На встрече будет работать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана. Четвёртые рефери - Андре Марринер.

Матч "Лион" - "Зенит" состоится 17 сентября на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55 (мск). Ответная встреча состоится 27 ноября.

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