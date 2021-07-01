УЕФА назначил Карасёва резервным судьей матча Чехия - Дания
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.
Россиянин будет резервным арбитром в судейской бригаде Бьорна Куйперса, представляющего Нидерланды.
Чехия и Дания сыграют в субботу, 3 июля, в 19:00 по московскому времени.
Карасёв на текущем Евро работал на четырёх встречах, в трёх из них он был главным рефери.
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