УЕФА назначил судей на игру "Мальме" - "Зенит"
Стало известно, какие арбитры будут обслуживать матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Мальме" и "Зенитом".
УЕФА назначил на игру судейскую бригаду из Латвии. Главный рефери - Андрис Трейманис, помощники - Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, резервный - Александр Голубев. Ассистентами VAR будут португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.
"Мальме" примет "Зенит" во вторник, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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