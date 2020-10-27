УЕФА назначил судей на матч ЦСКА - "Динамо Загреб"

Стало известно, кто обслужит матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и загребским "Динамо".

На игре на "ВЭБ Арене" будет работать румынская судейская бригада во главе с Раду Петреску, его помощники - Раду Гынгуляк и Мирча Григорю, резервный рефери - Марцел Бирсан.

Матч ЦСКА - "Динамо Загреб" состоится в четверг в 20:55 по московскому времени.

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