УЕФА назначил судей на матч Молдова - Россия

Стало известно, какая судейская бригада будет обслуживать товарищеский матч между сборными Молдовы и России.

Напомним, что игра состоится 12 ноября в Кишеневе в 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи станет румын Раду Петреску, помогать ему будут Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу.

Ранее команды дважды играли друг с другом - в октябре 2014-го была зафиксирована ничья 1:1, а через год россияне победили со счётом 2:1.

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