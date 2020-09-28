УЕФА назначил судей на матч ПАОК - "Краснодар"

Стал известен состав судейской бригады, которая будет работать на ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между ПАОКом и "Краснодаром".

Главным арбитром назначен Даниэле Орсато. Итальянец обслуживал финал ЛЧ между "Баварией" и ПСЖ (1:0) в августе.

Его помощники - Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, резервный рефери – Даниэле Довери.

Напомним, что матч ПАОК - "Краснодар" состоится в среду, 30 сентября, в 22:00 по московскому времени. В первой игре "быки" победили со счётом 2:1.

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